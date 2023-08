Scontro nella notte tra moto e auto, in ospedale motociclista di 50 anni

RONCHI DEI LEGIONARI - Un uomo di 50 anni è stato soccorso nella notte dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Ronchi dei Legionari all'altezza della rotonda di via Aquileia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, si sono scontrati una moto e una macchina. L'uomo viaggiava in sella alla moto. Dopo la chiamata di aiuto giunta Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. Attivata la forza pubblica. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.