Vigonovo. Schianto pauroso davanti al Municipio: morto un motociclista

VIGONOVO - ​Incidente mortale davanti al Municipio: perde la vita un motociclista. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio, a Vigonovo, si è verificato uno schianto in via Roma, vicino al Comune.

Vittima dell'incidente un motociclista, Giorgio Stocco, di 68 anni residente a Saonara nel padovano. Sul posto, i carabinieri, la polizia locale e il Suem 118.

La dinamica

Il 68enne, a bordo di una moto Suzuki 600, dopo aver sorpassato un furgone, si è schiantato contro il cassone di un camioncino che stava girando a sinistra. Un medico di passaggio ha tentato il tutto per tutto con un massaggio cardiaco durato venti minuti, fino arrivo del 118. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare e ai sanitari non è rimasto altro che decretarne la morte.