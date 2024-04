FIESSO UMBERTIANO (ROVIGO) - Attimi di paura ieri mattina alla Welding Duebi di Fiesso Umbertiano, l'azienda del settore carpenteria pesante che ha sede in via Volta, in località Piacentina. Mentre erano in corso operazioni di ordinaria manutenzione su alcuni dei macchinari, si sarebbe verificato, secondo le prime informazioni, uno scoppio in uno scambiatore di calore non prodotto dall'azienda. In quel momento erano al lavoro sul macchinario diversi operai e due di loro sono stati investiti dall'esplosione. Immediato l'allarme e la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati ​​i tecnici dello Spisal oltre ai Carabinieri e al Suem 118.

INFORTUNIO

Dei due operai feriti, il più grave è un 50enne di Bondeno (Ferrara), che è stato elitrasportato all'ospedale di Rovigo. Sarebbe in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Il secondo operaio, che ha riportato traumi più lievi, è stato invece trasportato in ambulanza al nosocomio rodigino. Comprensibili lo sgomento del personale della Saldatura per l'infortunio accaduto ai loro colleghi durante un'operazione abbastanza di routine. «Le conseguenze non sembrano per fortuna gravi - sottolinea il legale dell'azienda -. Gli operai stavano facendo manutenzione in azienda su un macchinario non prodotto da loro quando si è verificato l'incidente. I soccorsi sono stati immediati».

Creata nel 2012 dalla famiglia Barotti, che ha messo a frutto l'esperienza come dipendenti nel settore dell'impiantistica metalmeccanica, la Welding Duebi si è trasferita a Fiesso da Gaiba; una seconda unità produttiva sorge a Occhiobello, cui si aggiungono le unità operative all'interno dei Polichimici di Ferrara, Mantova, Ravenna e Brindisi, nonché della Raffineria di Venezia.

SICUREZZA E AMBIENTE

Una realtà con oltre 200 dipendenti, che, oltre a essere presente come azienda fornitrice di manutenzioni meccaniche all'interno di importanti realtà nel settore Oil&Gas, vanta esperienza anche all'interno di nuovi insediamenti industriali rivolti al settore energetico. In Argentina e in Uzbekistan, ad esempio, sono andate due enormi strutture modulari per la produzione dell'idrogeno. «L'impresa della famiglia Barotti - sottolinea il sindaco di Fiesso, Luigia Modonesi - è un fiore all'occhiello delle attività produttive polesane: accanto all'elevata professionalità, si contraddistingue per serietà, impegno e responsabilità». Un'azienda che ha già mostrato sensibilità verso i temi della sicurezza e dell'ambiente: nel 2020, ad esempio, ha aderito alla campagna "Io vivo sicuro e sostenibile" con un percorso di formazione e sensibilizzazione sui dipendenti, cui è seguito un processo di innovazione tecnologica con la sostituzione di mezzi e macchine operatrici a favore di quelli con migliori prestazioni ambientali.