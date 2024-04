Trieste. Crolla un muro di contenimento in un deposito di rifiuti: quattro operai feriti, uno è molto grave

TRIESTE - Grave infortunio sul lavoro a Trieste: è successo nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, in una ditta che ha un deposito di rifiuti in strada della Rosandra, al civico 62. È crollato un muro di contenimento coinvolgendo quattro operai. Il più grave è stato intubato e portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso ed è molto grave.

Sempre all'ospedale di Cattinara sono stati portati altri due operai, uno in codice giallo e uno con ferite lievi. Infine, l'elisoccorso ha trasportato un quarto ferito all'ospedale di Udine con ferite medio gravi.