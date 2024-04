Scivola in cantiere: operaio di 75 anni ferito gravemente

PORDENONE - Scivola in cantiere e rimane gravemente ferito. Vittima dell'incidente un operaio 75enne, residente in Veneto, che stava lavorando in una zona montana di Caneva, in provincia di Pordenone. L'anziano, dipendente di una ditta di San Fior (Treviso), è scivolato all'interno di un cantiere edile, è rovinato su alcune tegole e ha riportato serie ferite al busto. È stato stabilizzato sul posto e condotto in elicottero all'ospedale di Udine. È sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Indagini degli ispettori dell'Azienda sanitaria intervenuti assieme ai carabinieri.