Incidente sul lavoro a Mansuè, operaio ferito mentre scarica la merce con un muletto

MANSUE' (TREVISO) - Incidente sul lavoro, operaio ferito alla mano. L'incidente nella notte tra il 17 e il 18 aprile, in viale delle industrie, in un'impresa di componenti di arredo e mobili dove un dipendente 49enne impegnato in operazioni di scarico di un container con un muletto, si è procurato una grave lesione alla mano sinistra. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso l'uomo, i carabinieri e lo Spisal.