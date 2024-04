Crolla un albero secolare e si schianta su un'auto in corsa, miracolate le due donne a bordo: «Siamo sotto choc»

TREVIGNANO (TREVISO) L'ippocastano secolare cade sulla strada: colpita un'auto in transito. Solo per una casualità, il distacco del grosso tronco del vecchio albero di piazza Pertini, nel cuore di Musano, lungo via Villette, non ha determinato una tragedia. Quando infatti la caduta, preceduta non di molto da quella di un ramo più piccolo, si è verificata, all'incirca alle 17, nessuna persona a piedi stava passando nel luogo, anche se l'area è molto frequentata, specie in giornate come quella di ieri, soprattutto da famiglie che passeggiano. Fra l'altro, piazza Pertini si trova proprio di fronte a una gelateria. Ad essere colpita, invece, è stata un'auto che stava percorrendo via Villette in direzione Montebelluna.

A bordo c'erano due donne, rimaste assolutamente scioccate: il tronco ha colpito il lato passeggero, danneggiando l'auto ma non chi si trovava all'interno.

LO SCONCERTO

A stupire, fra l'altro, è in particolare un aspetto: il grosso tronco non è caduto durante un fortunale o una giornata ventosa, ma in un tranquillissimo e soleggiato pomeriggio di primavera, quando nessuno si sarebbe potuto aspettare un caso del genere. Sul posto, sono immediatamente arrivati carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a transennare l'area per poter procedere al taglio dell'albero, rimasto dopo la caduta sulla strada del grosso tronco assolutamente sbilanciato. «Si tratta di un albero secolare -dice il sindaco Franco Bonesso- è uno dei più vecchi del comune, assieme a quello che costeggia il municipio: per quello non lo avevamo tagliato. Avevamo invece provato a recuperarlo, ma ora sapevamo che era impossibile mantenerlo in piedi e quindi era in lista per essere tagliato».

LE CRITICHE

Sul posto è immediatamente arrivato il capogruppo di progetto Trevignano Gianluca Colusso: «È un miracolo che non si sia fatto male nessuno - dice - Quello è un punto in cui bambini e mamme passano a tutte ore anche per andare in gelateria. Non oso pensare cosa sarebbe potuto succedere se invece di un'auto fosse passato un motorino. Ci sarebbe potuto scappare il morto». E sul taglio programmato: «Il lavoro andava fatto prima. Ora chiediamo investimenti importanti per la manutenzione di strade e alberi. Il Comune ha bisogno di un piano speciale. A Trevignano, quando succede qualcosa, è sempre colpa degli altri: le situazioni, però, vanno affrontate». Il caso fa riflettere, però, sulle polemiche che, di recente, hanno accolto, a Montebelluna, il taglio di vari alberi, giudicati a rischio e sostituiti da altri.