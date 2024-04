VIGONOVO - Poco prima delle 20 di ieri sera, martedì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Garibaldi a Vigonovo per l’incendio di un garage: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mestre e Padova (il distaccamento di Mira impegnato in un altro intervento) con due autopompe, due autobotti, il carro aria e 16 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre hanno circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento delle vicine abitazioni. Bruciato tutto il contenuto all’interno del garage. Salvato l’impianto fotovoltaico posto sul tetto della struttura. Le cause delle fiamme di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica e la messa in sicurezza dell’impianto fotovoltaico sono terminate alle 2.