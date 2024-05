LIDO DI VENEZIA - Venezia Spiagge cambia il regolamento per accedere ai bagni dello stabilimento balneare: solo sei braccialetti sono compresi nel prezzo della capanna. Stiamo parlando degli stabilimenti balneari "Zona A" in lungomare D'Annunzio, San Nicolò, oltre al Blue Moon. Per averne in più fino a un massimo di quindici per capanna - da quest'anno bisogna pagare un sovrapprezzo: 10 euro l'uno. Una novità che non piace ad alcuni clienti e non ha mancato di sollevare al Lido una serie di proteste degli utenti. Il numero di braccialetti, ovviamente, è strettamente collegato a quanti sono poi gli effettivi frequentatori della capanna. Questa contromossa è stata pensata dalla società (che è controllata al 100 per cento dal Comune) anche con l'evidente obiettivo di mettere un po' d'ordine, cercare di contrastare, per quanto possibile, l'abusivismo e il sovraffollamento. Solo con il braccialetto che comunque non è nominale e può essere scambiato o usato a turno - i bagnanti possono accedere alle docce, ai bagni e alle fontanelle che si trovano lungo i marciapiedi. In tutti gli stabilimenti balneari dell'isola vengono segnalati sovraffollamenti delle capanne (decine di famiglie che uniscono le forze per suddividere il prezzo di una capanna). Non ci sta Anna Maria Vanuzzo portavoce della sua capanna frequentata da un gruppo di persone.

«NON CI HANNO AVVISATI»

La signora ha scritto anche alla stessa Venezia Spiagge e al Comune. "La risposta che ho ricevuto attacca Vanuzzo mi è sembrata ancor di più una presa in giro. Fino allo scorso anno venivano dati, previa cauzione di 5 euro ognuno, fino a 15 braccialetti. Quest'anno è stato cambiato il regolamento, ma non è stato fatto alcun cenno a questo cambiamento. La clientela andava avvisata per tempo e prima di pagare. Nel nostro caso ho già versato l'intera quota in unica soluzione circa 3400 euro a stagione e credo che, oltre alla capanna, vi sia il diritto di usufruire dei servizi, compresi i bagni. Era meglio avere a disposizione più braccialetti anche a costo di farsi carico della cauzione". Venezia Spiagge difende la scelta: "La nostra volontà non è affatto quella di fare cassa. - fa sapere il presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan - Anzi l'ideale per noi sarebbe che nessuno debba acquistare braccialetti in più in quanto bastano i sei gratuiti che verranno consegnati al titolare della capanna, insieme alle chiavi della capanna ad inizio stagione. Vogliamo cercare di garantire un servizio migliore per tutti, educando però al rispetto degli altri. Lo scorso anno abbiamo introdotto il limite di 15 bracciali per capanna, prima eravamo arrivati a darne addirittura 33 per ogni contratto. E' ovvio che con 600 capanne si arriverebbe ben presto al caos. La novità di quest'anno è inserita nel regolamento che la signora ha poi sottoscritto".