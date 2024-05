JESOLO - Istanza di demolizione e rimozione per tre chioschi dell'Umg 5. E' quella protocollata ieri in Municipio dai chioschisti che lavoravano sul tratto di arenile compreso tra piazza Brescia e piazza Mazzini. Secondo il Consorzio stabilimenti centrali riuniti scarl, la società che rappresenta i concessionari uscenti, le istanze presentate sarebbero tre. A presentare domanda sarebbe stata anche la ditta incaricata di effettuare la demolizione, che avrebbe chiesto le autorizzazioni per operare sulla spiaggia. Si acuisce quindi lo scontro tra i vecchi concessionari e il Comune.

BRACCIO DI FERRO

Proprio dall'Amministrazione comunale, però, è stato precisato che l'istanza riguarda solo uno dei tre chioschi ormai chiusi da venti giorni. Il quarto, invece, starebbe perfezionando l'accordo con la Cbc srl. «Non avendo trovato l'accordo dice Renato Martin, presidente dal Consorzio centrali riuniti scarl questi operatori non possono far altro, anche perché il Comune non ha nemmeno voluto procedere per fare da garante nell'ambito di un accordo tra le parti. Di fatto ora questi imprenditori sono di fronte a una strada obbligata: non hanno più la concessione, ma hanno l'azienda. Vedremo se il Comune ci darà una riposta». A finire in discussione, secondo l'ex sindaco, è ancora una volta la scelta di concedere l'anticipata occupazione. «E' evidente prosegue Martin che l'anticipata occupazione non permette di dare la migliore risposta possibile. Ci sono delle famiglie che stanno soffrendo, tutto questo poteva essere evitato concedendo la proroga ai concessionari uscenti che dal punto di vista tecnico poteva essere rilasciata, com'è stata rilasciata per tutte le alte Umg. Siamo convinti che se lo scorso 24 aprile avessimo tolto tutte le nostre attrezzature, i nuovi concessionari non avrebbero realizzato in tempo tutti i servizi. Se fosse stata rilasciata la proroga, non si sarebbero creati dei disguidi e non si sarebbe toccata l'immagine di questo tratto di spiaggia.

COMUNE IN ATTESA

Dall'Amministrazione comunale nessuna risposta per il momento: oggi comunque si terrà in municipio un incontro tra la Cbc srl e i chioschisti per capire quali saranno le scelte in vista dell'estate.