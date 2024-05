CHIOGGIA - Manovra azzardata con l'auto, gli agenti lo fermano e vedono un mazzo di banconote spuntare dal giubbotto: beccato pusher con 17mila euro. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, i poliziotti del commissariato di Chioggia hanno denunciato all’autorità giudiziaria un soggetto sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Il fatto

Nella serata di venerdì 3 maggio, gli operatori della volante del commissariato, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio nei pressi di Calle San Giacomo, hanno fermato un veicolo il cui conducente aveva effettuato una manovra azzardata.

I poliziotti insospettiti, oltre che dall’atteggiamento particolarmente nervoso e agitato dell'automobilista, nonché dal grosso mazzo di banconote che fuoriusciva dal suo giubbotto, hanno provveduto a effettuare ulteriori controlli.

Il conducente è risultato già gravato da numerosi precedenti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno poi rinvenuto quattro dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, presumibilmente destinate ad essere cedute a potenziali acquirenti, oltre che una somma in denaro contante di 17.250 euro suddivisa in banconote da 50 euro.

Il soggetto è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti oltre che per il reato di ricettazione. Venerdì 10 maggio scorso, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro della somma di denaro risultata sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dall’indagato e della quale lo stesso non è riuscito a giustificarne la provenienza.