Venezia. Furiosa rissa tra una ventina di stranieri vicino al ponte dei Tre Archi, i residenti impauriti: «Sentiti due spari»

VENEZIA - Furiosa rissa tra una ventina di stranieri ai Tre Archi, i residenti impauriti: «Sentiti due colpi». È accaduto la notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio intorno all'una vicino al ponte dei Tre Archi nel sestiere di Cannaregio.

Una lite tra una ventina di nordafricani è sfociata in una rissa, i residenti raccontano di aver sentito due colpi di arma da fuoco e di aver visto alcuni di loro con le spranghe in mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma al loro arrivo il gruppo si è dileguato. Richiesto dai presenti anche l'intervenuto del Suem che però non ha trovato nessuno.

LE INDAGINI

I militari hanno rinvenuto alcuni bossoli a salve, i colpi dunque sarebbero partiti da una pistola scacciacani. Nessuna traccia invece di spranghe. Al momento le indagini sono in corso, i carabinieri stanno visionando le immagini di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

SEGNALAZIONE SOCIAL

Subito dopo la rissa, su Facebook è partito un tam tam tra i residenti di Cannaregio che avrebbero sentito distintamente due colpi e, preoccupati, sui gruppi social avrebbero chiesto spiegazioni.