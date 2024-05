MESTRE - Perde il controllo dell'Audi 6 e si schianta contro un platano: conducente in codice rosso. È accaduto oggi, giovedì 23 maggio, a Mestre in via Miranese a Chirignago. Intorno alle 6.10 un'Audi 6 è finita contro un platano: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo poi lo schianto. L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l’autista, che è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.