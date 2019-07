Porsche verde prende fuoco in corsa: il proprietario si salva, bolide distrutto

PADOVA - Oggi, sabato, alle 12:20 i vigili del fuoco sono intervenuti a Marsango di Campo San Martino per l’incendio di una Porsche verde.



Il proprietario era al volante e mentre guidava ha sentito strani rumori provenienti dal motore, si è fermato ed è sceso dall’auto, che intanto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno spento il rogo che ha distrutto in modo irreparabile l’auto sportiva.



Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.



Vigili del fuoco impegnati in precedenza alle 11:30 circa in via della Libertà a Solesino per un altro incendio di un camion, adibito al trasporto di frutta e verdura. I pompieri arrivati da Este e con il supporto dell’autobotte di Rovigo, hanno spento il rogo, che ha completamente distrutto il mezzo. In corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco le cause che hanno sviluppato le fiamme del mezzo pesante.

