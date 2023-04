Il consiglio delle forze dell'ordine è chiaro: se rimanete coinvolti in incidenti stradali in cui ci sono anche semplici danneggiamenti alla cartellonistica o ad altri oggetti di proprietà pubblica, fate immediata segnalazione agli uffici competenti, risparmiando tempo e denaro per le indagini, perché tanto, con la fitta rete di occhi elettronici, anche per la lettura targhe, che sono stati installati pure a Maniago, si risalirà comunque all'autore, ma con la auto-denuncia si risparmieranno pene più severe ed eventuali conseguenze di natura penale. Negli ultimi mesi sono, infatti, già numerosi i casi di incidenti che si risolvono fortunatamente senza il coinvolgimento di persone, ma con gravi danni ai veicoli e soprattutto alla proprietà pubblica. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato in settimana.



LE IMMAGINI

Grazie a un'indagine lampo della Polizia locale Cellina-Meduna è stato possibile individuare un automobilista che è fuggito dopo aver danneggiato un cartello della segnaletica stradale della rotonda di Fratta. L'episodio é accaduto sabato scorso, di sera, quando il conducente di una Porsche ha centrato il palo che sorregge un cartello dell'aiuola spartitraffico della rotonda in ingresso città per chi giunge da Spilimbergo o dalle vallate, per poi fuggire. La scena è stata, tuttavia, ripresa da una delle nuove telecamere di sorveglianza che l'amministrazione comunale di Maniago ha installato recentemente proprio all'altezza di quell'importante snodo viario. Gli agenti della Polizia locale Cellina-Meduna sono, quindi, riusciti a individuare l'auto che aveva causato il danno, dopo aver incrociato i dati in loro possesso con le immagini delle telecamere e dopo aver lavorato per ore su quei filmati. Alla fine sono riusciti a ricostruire sia il percorso effettuato dal potente veicolo, sia le violazioni commesse. Ora al conducente della Porsche verranno notificate le sanzioni previste così come gli verranno addebitati i danni causati alla segnaletica stradale.



IN GALLERIA

Non è l'unico episodio degno di nota degli ultimi giorni: la stessa Polizia locale Cellina-Meduna é intervenuta in un incidente che si è verificato martedì 25 aprile, alle 8, all'interno della galleria che porta in Valcolvera. Allertati da una richiesta di soccorso, gli agenti giunti immediatamente sul posto hanno constatato che un'auto incidentata era stata abbandonata in galleria dal conducente. Non è chiara la dinamica, infatti si sta ricostruendo l'accaduto per appurare se il conducente del veicolo abbia fatto tutto da solo o se siano coinvolti altri mezzi. Fatto sta che la macchina è stata fatta rimuovere con il carro attrezzi e sono state disposte le operazioni di pulizia del manto stradale: al vaglio pesanti sanzioni per il comportamento scellerato dell'autista. La fortuna ha permesso di evitare altri incidenti poiché il veicolo abbandonato in galleria e danneggiato si trovava in una posizione poco visibile. La viabilità non ha subito particolari disagi.