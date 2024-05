Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto 23 anni, la sorella Elena: «Non avevo mai pensato di crescere senza di te»

Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto 23 anni. La studentessa di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta era nata il 5 maggio, e per l'occasione arrivano le dediche della famiglia. Dal padre Gino Cecchettin alla sorella Elena, dallo zio a centinaia di persone che non l'hanno mai conosciuta di persona ma che hanno sperato con il fiato sospeso che la sua scomparsa potesse avere un esito diverso da quello che ha portato al ritrovamento del corpo della studentessa il 18 novembre 2023.

Gino Cecchettin annulla l'appuntamento al Naviglio con una mail a 48 ore dall'evento: «Problemi personali»

Giulia Cecchettin, l'ultimo compleanno

Un anno fa, il 5 maggio 2023, Giulia aveva trascorso il suo compleanno in famiglia.

Dopo mesi di sofferenza lei e papà Gino si erano scattati un selfie in cui sembravano finalmente aver riacquistato un minimo di serenità dopo la morte della mamma Monica.

Il messaggio di Elena

Quest'anno, il primo senza Giulia, la sorella Elena Cecchettin ha affidato ai social un messaggio per la ragazza che avrebbe compiuto 23 anni. «Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto», ha scritto Elena su una foto in bianco e nero del volto in primo piano della sorella.

Papà Gino

«È dura – spiega papà Gino Cecchettin in un'intervista -, lo è ogni singolo giorno quando mio alzo e vedo la camera di Giulia vuota. Vedo le foto appese al muro assieme ai suoi allegri fumetti, i suoi vestiti sulla sedia, come li aveva lasciati lei e i tanti ricordi che custodisco nel mio cuore». Anche lo zio Andrea Camerotto sabato ha dedicato alla nipote un lungo messaggio via social: «Cara Giulia, avrei dovuto pensare che regalino farti per il tuo compleanno e, come sempre sarei tornato a darti una mancetta che tu, come i tuoi genitori ti hanno insegnato, avresti speso con parsimonia per lo studio o per i tuoi svaghi. Stellina, mi sono reso conto che sei stata un regalo. Ci hai regalato sorrisi, bontà, altruismo, intelligenza e delicatezza e molto altro.. Ciao, salutami tanto la mamma…». Tanti anche i messaggi d'auguri che continuano ad accumularsi tra i commenti alle foto pubblicate da Giulia sul suo profilo Instagram, che è rimasto attivo e colleziona gli istanti di una vita spezzata con ferocia.