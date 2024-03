Perde il controllo del mezzo e si schianta contro un albero: 38enne morto cul colpo

POZZUOLO DEL FRIULI - Un automobilista di 38 anni è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 18.30 di oggi, 30 marzo 2024, a Pozzuolo del Friuli (Udine). Per cause al vaglio dei carabinieri, il conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo che è finito contro un albero. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato l'equipe specializzata dell'elicottero e un'ambulanza. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno collaborato a liberare l'uomo che era rimasto imprigionato nell'abitacolo.