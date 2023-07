SAN CANZIAN D'ISONZO - Schianto tra un'auto e una moto: centauro 20enne trasportato in elisoccorso.

Un ragazzo di vent'anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato in seguito a un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di San Canzian d'Isonzo, altezza via Due Fiumi, lungo la ex provinciale 19.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Monfalcone), si sono scontrati una moto e una vettura. Nell'impatto l'uomo che viaggiava in sella alla moto è caduto malamente a terra, sbalzato.

I soccorsi

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced life support, ovvero mezzo su ruota con infermiere a bordo), proveniente da Monfalcone e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo per cui è stato disposto il trasporto, in volo, in codice giallo (livello 3) all'ospedale di Cattinara, stabile e cosciente.