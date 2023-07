Incidente sulla Feltrina a Signoressa, morto un motociclista

SIGNORESSA (TREVISO) - Incidente mortale a Signoressa. Un motociclista ha perso la vita oggi, 9 luglio, intorno alle 12.30 lungo la Strada Feltrina all'altezza dell'ex Veneto Banca. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con un'ambulanza e l'elisoccorso ma per il centauro non c'è stato niente da fare. Inevitabile qualche rallentamento sulla viabilità.

+++notizia in aggiornamento+++