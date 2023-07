Incidente a Porto Tolle: donna con la Bmw elettrica in bilico sul fosso pieno d'acqua Foto

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Incidente nella notte di sabato 08 luglio, poco prima delle 23: i vigili del fuoco sono intervenuti in Via John Fitzgerald Kennedy, in località Boccasette a Porto Tolle, per un’auto finita fuoristrada in bilico sul canale d’acqua. Ferita la conducente.

I pompieri, arrivati da Adria e da Rovigo con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Bmw alimentata elettricamente ed estratto l’autista rimasta incastrata, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e poi trasferita in ospedale. Successivamente, i vigili del fuoco hanno recuperato con l’autogrù l’auto, portata via dal carro attrezzi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2 di domenica.