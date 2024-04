Casalserugo. Gli rubano il cane, proprietario si imbatte in una foto sui social e lo riconosce: denunciati madre e figlio

CASALSERUGO (PADOVA) - Da giorni cercava disperatamente il cane che gli era stato rubato, poi la svolta dai social: una foto con il suo Amstaff e una coppia.

Il furto si era verificato a Porto Viro lo scorso 11 aprile, al centro commerciale Onemart. Il proprietario per giorni ha cercato il suo Amstaff fino a che non si è imbattuto in una foto sui social. Raffigurava madre e figlio, di 38 e 17 anni, residenti a Piove di Sacco, con un cane. Il suo cane. Lo ha riconosciuto subito ed è andato a fare denuncia dai carabinieri. I militari, che già conoscevano la coppia, sono andati a casa di madre e figlio e lì hanno trovato il cane rubato: grazie al microchip sono risaliti al proprietario. I due sono stati denunciati per ricettazione mentre l'animale è tornato a casa.