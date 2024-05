SPRESIANO – Aggredito dal vicino a coltellate. Salvato dal giubbotto che indossava la sera della lite. È questo il dettaglio che emerge dopo 24 ore dalla furibonda aggressione, scoppiata per futili motivi, tra due coinquilini che risiedono nella stessa palazzina, in via Lazzaris, a Spresiano. L’accoltellatore, un 59enne, è stato arrestato dai carabinieri nella nottata di sabato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito in carcere a Santa Bona.

LA SCINTILLA

A far scoppiare la resa dei conti, l’ennesimo sgarbo messo in atto da un 48enne, che abita con la madre, e che aveva deciso di staccare la corrente al 59enne. L’abitazione del rivale era piombata nell’oscurità. E lui aveva reagito, capendo all’istante che il black out non era dovuto ad avversità meteorologiche quanto, piuttosto, a un dispetto del dirimpettaio molesto. Aveva afferrato un coltello da cucina, con una lama lunga 15 centimetri, oltre a uno spray urticante. E aveva cominciato a scendere le scale urlando: «Questa volta ti ammazzo». «Scendo e te la faccio pagare». Minacce che erano state sentite distintamente dai vicini.

Poi, i due si erano affrontati nel vano caldaia, dove si trovano i contatori della luce dei singoli appartamenti. Il 59enne ha nebulizzato lo spray urticante per stordire il 48enne e ha cominciato a menare fendenti, colpendolo al braccio destro con tre coltellate. Rasoiate che, fortunatamente, non hanno leso alcun organo vitale, grazie al giubbotto che il 48enne indossava. Se fosse stato in maglietta a mezze maniche sarebbe andata diversamente. Fatto sta che l’aggressione ha lasciato il rivale sanguinante, ma non in pericolo di vita.

I PRECEDENTI

Tra i due non corre buon sangue da anni. Ne sanno qualcosa i carabinieri che, in quella palazzina, intervengono almeno una volta a settimana. Sempre per sedare gli animi e riportare la calma tra i due soggetti, che se la sono giurata. Il motivo alla base di tanto rancore? È sconosciuto a tutti. Forse nemmeno loro lo ricordano più. A fronte di molteplici interventi dei militari dell’Arma, figura qualche querela presentata dai due soggetti, a rimarcare una storia di dispetti e di astio che si è andata sedimentando nel tempo.

Ma anche gli altri residenti conoscono bene le intemperanze tra il 59enne e il 48enne e sabato sera si sono tenuti alla larga dalla lite. «Io, intervenire per dividerli? Ma scherza? Rischiavo una coltellata anch’io. Abito qui da 16 anni e loro negli ultimi anni litigano costantemente. Urlano, si spingono, si rincorrono e si promettono la morte vicendevolmente. Siamo davvero stanchi» racconta uno di loro. Che aggiunge: «Sabato sera il 59enne, che abita proprio sopra al 48enne aggredito, ha spruzzato anche spray urticante. Un fetore che è entrato anche nelle nostre case. Mia moglie tossiva a ripetizione e così come i miei figli. Non sappiamo più cosa fare, anche perchè non sono persone facili. Non ci puoi ragionare. Speriamo che se ne vadano via» confessa.