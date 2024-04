ROVIGO - Avrebbe truffato donne anziane in tutta Italia e nei giorni scorsi una anche in Polesine: è stato arrestato oggi dalla polizia. Gli investigatori romani hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di un 28enne italiano residente a Napoli accusato di estorsioni pluriaggravate. Il 10 gennaio il giovane, in concorso con altri complici al momento ignoti, ha commesso una truffa ai danni di un'anziana affetta da Alzheimer e residente a Roma. Fingendosi Carabinieri e avvocati, hanno convinto la donna del fatto che sua figlia avesse avuto un incidente stradale con feriti e che, per evitarle il carcere, sarebbe stato necessario versare una cospicua somma di denaro contante e dei gioielli come cauzione. Il 28enne si sarebbe fatto consegnare dalla donna denaro per 2.800 euro, nonché gioielli preziosi ed orologi, per un valore complessivo superiore ai 50.000 euro.

I poliziotti, grazie alla denuncia presentata al commissariato Porta Pia dall'anziana e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all'abitazione, hanno identificato il presunto autore. Durante gli accertamenti gli agenti hanno dimostrato che lui, in concorso con altri complici, nel mese di febbraio, aveva commesso altre truffe simili al Nord. L'uomo è stato fermato da personale del Compartimento Polfer Lazio all'interno di un treno proveniente dal Veneto e diretto in Campania con addosso, ben nascosto, il bottino di una truffa ai danni di un'anziana residente in provincia di Rovigo.