Incidente sull'autostrada A28. Auto si ribalta su un fianco: donna portata in volo all'ospedale di Udine

PORDENONE - Incidente in autostrada oggi, domenica 9 luglio. Una donna di circa 35 anni ha perso il controllo dell'auto in autostrada e la macchina si è ribaltata su un fianco. È successo lungo la A28, intorno alle 22:30, tra Cimpello e Pordenone altezza dogana, direzione Conegliano.

Secondo i primi riscontri non sarebbe coinvolto alcun altro mezzo.

La donna è stata soccorsa, per le ferite che ha riportato, dal personale medico infermieristico proveniente da Azzano Decimo, dall'equipaggio di un'automedica proveniente da Pordenone e dall'elisoccorso, con cui è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile cosciente. Le cause della perdita del controllo sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Attivati anche i vigili del fuoco.