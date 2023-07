MIRA - Pattuglia dei carabinieri insegue un'auto sospetta, dopo un furto. Poi l'impatto: entrambi gli agenti e l'uomo alla guida dell'auto, arrestato, finiscono all'ospedale.

All'apparenza sembrava un fatale incidente quello che ieri, verso le 13, ha coinvolto un'auto scura condotta da un italiano residente in zona e una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Mira, ma la realtà dei fatti era ben diversa. L'incidente è avvenuto in via Lorenzo Perosi, la bretella che collega la Regionale 11 Brentana, nel tratto di via Ca' Tron, fino a Cazzago e quindi al casello autostradale di Vetrego.

Come è stato appurato subito dopo l'incidente, la pattuglia dei carabinieri aveva intercettato l'auto, sospettata di essere stata usata per una rapina poco prima, ed aveva cercato di fermarla dando vita a un inseguimento proprio in via Perosi. L'auto sospetta aveva iniziato a zigzagare pericolosamente lungo la strada per evitare di essere avvicinata dalla pattuglia dei carabinieri, rappresentando anche un pericolo per le auto che malauguratamente potevano transitare in quel momento nel tratto di strada. Gli uomini dell'Arma hanno cercato di avvicinare l'auto sospetta, di farla rallentare e fermarla finchè l'hanno speronata per bloccarla.

SCONTRO

L'impatto tra i due veicoli è stato piuttosto violento, l'auto sospetta è finita contro il guardrail con pesanti danni ed anche l'auto dei carabinieri è rimasta fortemente danneggiata. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem 118 poiché sia il conducente dell'auto che i due carabinieri sono rimasti feriti nell'impatto, anche se fortunatamente non in modo grave. Presenti nel luogo dell'incidente anche altre pattuglie dei carabinieri e la polizia locale per mettere in sicurezza l'area ed effettuare i rilievi di rito.

Dopo essere stato dimesso, l'uomo alla guida dell'auto sospetta è stato fermato e accompagnato in caserma per l'identificazione. Una volta accertato che l'individuo stava scappando dopo un colpo messo a segno poco prima, è stato arrestato mentre si attendono ancora gli esami tossicologici per verificare se avesse assunto alcool o droghe.

Le indagini comunque sono ancora in corso e gli uomini dell'Arma cercheranno di risalire anche ad altre denunce in zona per verificare eventuali capi d'imputazione dell'uomo. Negli ultimi mesi infatti, soprattutto nell'area di Mestre ma non solo, ci sono stati diversi furti e spaccate nei locali e nei negozi. Sempre questa settimana i carabinieri della Tenenza di Mira sono stati protagonisti di un altro inseguimento a Oriago di Mira mentre sventavano una spaccata in un esercizio commerciale. Una pattuglia degli uomini dell'arma, durante un controllo della zona, verso l'una di notte aveva infatti individuato dei movimenti sospetti che provenivano da un'auto ferma di fronte alla tabaccheria "El Tabaker" in via Ghebba a Oriago. Vistisi scoperti i quattro individui tornati a bordo dell'auto si sono dati alla fuga instaurando con la pattuglia un vero e proprio inseguimento lungo le strade. In quell'occasione però i ladri hanno abbandonato l'auto, che conteneva strumenti da scasso e altro materiale utile alla spaccata, e si sono dati alla fuga a piedi attraverso le strade minori.