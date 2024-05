Federica Pellegrini a bordo piscina e in costume a 4 mesi dal parto, gli allenamenti continuano: «Piano piano»

Ecco arrivata la prima foto in costume, a quattro mesi dalla nascita della figlia Matilde, di Federica Pellegrini.

La Divina si gode la sua nuova vita da mamma ma sceglie di mostrarsi ai suoi follower più leggera, più morbida e felice. Federica ha infatti pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae in costume con una silhouette (comunque) invidiabile. Per trascorrere qualche ora in piscina, Federica Pellegrini ha scelto di indossare un costume intero sui toni del verde e del blu.

Il post Instagram

«Slowly slowly», scrive Federica Pellegrini su Instagram per descrivere la foto che la ritrae in costume. Uno scatto delicato che gonfia i cuori di molti follower di gioia e speranza. Numerosi infatti sono stati i commenti dei fan che si dicono particolarmente felice di vedere così in forma la Divina a pochi mesi dal parto. «Fantastica e incredibile a così pochi mesi dal parto top», ha scritto una fan. E ancora: «Sei sempre e comunque la Divina, complimenti. Il podio è sempre il tuo». «Sei meravigliosa davvero. Che fisico. Qui sei come alle Olimpiadi di Atene, incredibile», ha scritto ancora un altro fan.

La nascita di Matilde

Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio, dopo «due mesi complicati», come aveva annunciato sul suo profilo Instagram. La Divina oggi non smette di pubblicare scatti con la piccola di casa, coccolata da mamma e papà Matteo Giunta.