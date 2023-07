Schianto frontale a Gambellara: auto sfasciate e due persone ferite

GAMBELLARA (VICENZA) - Incidente nella notte di venerdì 7 luglio, poco prima delle 23:00, in via Divisione Julia a Gambellara. A scontrarsi frontalmente sono state due auto: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i conducenti della Volkswagen Polo e della Lancia Y sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.

