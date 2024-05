VICENZA - Sono stimate in circa 400mila le presenze a Vicenza nella seconda giornata dell'Adunata nazionale degli Alpini, che avrà il momento clou nella sfilata di domani, domenica. Gli uomini della Guardia di finanza di Vicenza e della sezione aerea di Venezia hanno effettuato un sorvolo della città e del territorio interessato dalle tante rappresentanze alpine, stimando una consistenza di circa 400mila presenze.

Controlli per la sicurezza: 6 fogli di via

Sei fogli di via dalla città, nei confronti di persone (5 uomini e una donna), sono stati emessi dalla Questura di Vicenza nei confronti di persone sospette, con precedenti di polizia per furto, durante la prima giornata di controlli di sicurezza legati alla grande affluenza per l'Adunata degli Alpini nel capoluogo berico.

Controlli organizzati dal Questore Dario Sallustio per garantire la dovuta cornice di sicurezza per la manifestazione; ai servizi hanno partecipato la partecipazione di appartenenti a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale.

In Campo Marzo, Corso Palladio e Piazza Castello sono stati controllate varie persone che per gli investigatori, evidenziavano atteggiamento sospetto ed il possibile interesse a mettere a segno reati contro il patrimonio. Sei di queste, avendo già numerosi precedenti penali, o di polizia, e residenti in altre province, sono state accompagnate in Questura: all'esito degli accertamenti, il Questore ha emesso nei loro confronti altrettanti fogli di via obbligatori, che si aggiungono ad altri 14 analoghi provvedimenti presi nella giornata precedente (giovedì) di controlli.