Scontro laterale tra auto, i mezzi si fermano solo a 300 metri dal punto di impatto. Quattro feriti, c'è anche un minore Foto

ZOPPOLA (PORDENONE) - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti verso le 2 per un incidente stradale al km 3 della Cimpello Sequals a Zoppola: due vetture si sono scontrate lateralmente, finendo ognuna la propria corsa a 300 metri dal luogo dell'impatto. Quattro persone sono rimaste ferite, tra le quali un minorenne: tre sono state assistite dal personale sanitario e trasportate in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno garantito, unitamente agli agenti della Polizia Stradale, la sicurezza lungo tutto il tratto interessato.