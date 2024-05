Incidente a Treviso, violento impatto tra una gazzella dei carabinieri e una Golf: quattro feriti

TREVISO - Violento incidente tra un'auto dei Carabinieri e una Golf. L'impatto nella notte tra il 6 e il 7 maggio, intorno all'una, quando un'autoradio del Radiomobile di Treviso, impegnata in un servizio perlustrativo, è stata centrata da una Volkswagen Golf con a bordo un 22enne e un 29enne sulla Strada Canizzano.

Importanti i danni riportati da entrambe le vetture e le quattro persone a bordo, di cui due militari, un vice brigadiere e un appuntato scelto che era alla guida della "gazzella" dell'Arma. I due carabinieri sono stati visitati e dimessi con alcuni giorni di prognosi mentre i due occupanti dell'autovettura investitrice sono stati trattenuti in osservazione, non in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso per verificare le cause dell'incidente.