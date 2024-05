Concordia Sagittaria. Sbanda con il Tir e si schianta contro un platano: autista bloccato nella cabina

CONCORDIA SAGITTARIA - Ha perso il controllo del Tir finendo per schiantarsi contro un platano : jesolana bloccata a Concordia Sagittaria . L'incidente è accaduto oggi, lunedì 6 maggio verso mezzogiorno, lungo la strada metropolitana 42 nel tratto compreso tra Sindacale e Ponte Marango. Il conducente del Tir, un quarantenne dell'est, stava procedendo in direzione di Jesolo . Giunto poco prima della del bar "Happy days" l'uomo ha improvvisamente perso il controllo del pesante mezzo. Il Tir è finito verso destra schiantandosi contro uno dei tanti platani che costeggiano l'importante arteria. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle assieme ai colleghi di. Con loro anche i colleghi di Treviso arrivati con l'elicottero. Per riuscire a liberare il malcapitato sono dovuti arrivare ai vigili del fuoco di Portogruaro. L'uomo è stato stabilizzato e quindi trasferito in ospedale. Inevitabili i disagi per la viabilità con il tratto che è rimasto chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Ora sono il soccorso meccanico Rado sta rimuovendo il pesante mezzo con una grossa gru.