Perde il controllo dell'auto e si cappotta: 20enne grave all'ospedale

SAN ZENONE Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via San Daniele a San Zenone dove un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo dell'auto su un tratto stretto e rettilineo, cappottandosi. La vettura è andata completamente distrutta mentre il giovane, allertati i soccorsi, è stato ricoverato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero. Le sue condizioni sarebbe serie e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto gli operatori del Suem, i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Asolo -che hanno estratto il 20enne utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici- e i carabinieri per i rilievi di rito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA