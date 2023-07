CHIOGGIA - MESTRE - Auto contro moto: due feriti, grave una donna. Ancora una domenica di passione sul tratto della Romea tra Chioggia e Mestre a causa di un incidente stradale successo oggi intorno alle 15 al chilometro 109. Lo scontro in prossimità dell’area di servizio PR carburanti sul lato laguna, a circa un chilometro dall’incrocio con la laterale che conduce a Lova di Campagna Lupia. Nello schianto sono state coinvolte una Audi A4 Avant station wagon condotta da un uomo residente a Camponogara e una moto custom, in sella alla quale viaggiavano due donne. Ad avere le peggio sono state proprio loro, che dopo avere cozzato contro la vettura sono volate sull’asfalto assieme alla loro motocicletta. Tutte e due hanno riportato ferite serie. La più grave è una 42enne residente a Salzano, trasportata con l’elisoccorso Leone 2, alzatosi da Padova, all’ospedale dell’Angelo di Mestre: la prognosi è riservata e i medici sono cautamente ottimisti sull’evolversi del quadro clinico.

L’altra motociclista, pure lei di Salzano, è invece stata trasportata all’ospedale di Dolo in autoambulanza: le sue condizioni destano meno preoccupazione. Dopo essere stata medicata al pronto soccorso dolese, è stata ricoverata in reparto. Chi non ha invece riporto nessun problema fisico è stato il conducente dell’Audi, comunque sottoposto dai militari all’esame dell’alcol test, con esito negativo.

LA DINAMICA

Secondo una prima ricostruzione, la causa del sinistro sarebbe da ricercarsi in una disattenzione da parte dell’automobilista che, dopo essersi fermato per un rifornimento al distributore di benzina PR carburanti, si è immesso sulla Romea in direzione Chioggia mentre alle sue spalle stava sopraggiungendo la motocicletta. La conducente della due ruote non ha neppure fatto in tempo a frenare ed è andata a sbattere dritta sulla fiancata destra della vettura. Dopo l’urto la moto e le due donna sono scivolate sull’asfalto ruvido che contraddistingue quel tratto di strada. Fortunatamente erano ben equipaggiate e ciò ha loro consentito di limitare danni e ferite più gravi. Come da copione, sulla strada si è subito formata da ambo le direzioni una lunga coda, tanto più che a quell’ora c’era già un discreto traffico proveniente specialmente dalla spiaggia di Sottomarina. Sul posto è giunta una pattuglia di carabinieri della stazione di Campagna Lupia, che ha eseguito i rilievi del sinistro. I disagi alla circolazione sono stati parzialmente alleggeriti grazie al piazzale dell’area di servizio che è stato sfruttato come via alternativa alla sede stradale vera e propria. La Romea è rimasta comunque semibloccata per circa un’ora e mezza e le code sono subito diventate chilometriche. Per poter accelerare i tempi, i militari hanno prontamente fatto intervenire i mezzi di soccorso, che hanno spostato velocemente i due mezzi dalla sede stradale.