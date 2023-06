Paura a Chioggia, schianto tra una bici e una moto al rientro dal mare: 50enne grave. Traffico paralizzato sulla Romea

CHIOGGIA - Incidente al rientro dal mare: arriva l'elisoccorso. Traffico paralizzato sulla Romea. Poco fa uno schianto tra una bici e una moto sulla strada statale Romea, all'altezza dello svincolo per il mercato ittico di Chioggia. Il 50enne alla guida della bici è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dell'Angelo: intubato, è grave. Il centauro invece, in codice verde, è stato medicato all'ospedale di Chioggia. Traffico paralizzato in uscita da Sottomarina. Chiusa la corsia verso Valli.