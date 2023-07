Due ragazzi cadono in moto alla diga del Vajont, grave un 22enne, 16enne ferita

ERTO E CASSO - Un giovane di 22 anni e una ragazza di 16 anni sono rimasti feriti dopo essere caduti sull'asfalto mentre viaggiavano a bordo di una moto. Il ragazzo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La 16enne è stata ricoverata invece in codice giallo all'ospedale di Belluno. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. Il sinistro è avvenuto lungo la viabilità in prossimità del coronamento della(Pordenone).