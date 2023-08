Pedone investito sulle strisce finisce in ospedale. poi un incidente all'uscita della A28: lunghe code

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Attraversa sulle strisce pedonali in centro a Portogruaro e rimane investito da un'auto: un 84enne di Azzano Decimo finisce in ospedale. È successo verso le 7:30 di questa mattina, domenica 13 agosto, lungo viale Isonzo a Portogruaro.

Il pedone B.S. stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza del civico 12 di viale Isonzo. In quel momento stava sopraggiungendo una Volkswagen Polo condotta da C. E., 56enne di Prata di Pordenone, che ha investito l'anziano.

Nell'urto il pedone è volato sull'asfalto. Subito l'automobilista ha allertato i soccorsi arrivati dal vicino pronto soccorso. L'azzanese è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto alla diagnostica. Ha riportato un politrauma e per lui si sono resi necessari ulteriori accertamenti. Tutto dovrà essere chiarito dagli agenti alla polizia locale del distretto del Portogruarese, diretti da Thomas Poles, intervenuti sul luogo dell'incidente.

Verso le 9 un altro incidente si è verificato all'uscita dell'autostrada A 28 al confine tra Gruaro e Portogruaro. Qui il conducente di un'auto non ha dato precedenza, scontrandosi con quella che si stava per immettere in autostrada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Inevitabili le conseguenze per i tanti che si stanno dirigendo verso il mare con lunghe code all'uscita di Portogruaro della A28.