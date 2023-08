Caneva. Grave incidente in monopattino: ragazzo di 25 anni trovato riverso a terra, è grave

CANEVA (PORDENONE​) - Cade dal monopattino e resta riverso a terra finché alcuni passanti non lo notano e danno l'allarme. Ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 25 anni.

Il giovane è stato soccorso intorno alle 3 della notte del 12 agosto dal personale medico infermieristico in località Fiaschetti, nel territorio comunale di Caneva. Gli infermieri hanno attivato anche i carabinieri della Compagnia di Sacile. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che è stato trasportato in volo, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.