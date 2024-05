Montebelluna. Incidente al distributore, suv taglia la strada a un motorino: 63enne sbalzato di sella. E' in fin di vita

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Suv taglia la strada a uno scooter per raggiungere il distributore: 63enne in fin di vita. Il gravissimo incidente è avvenuto nella serata di ieri, 4 maggio, in via Montegrappa a Montebelluna, all'altezza dell'area di servizio Esso. Erano all'incirca le 23 quando un Range Rover guidato dal un 36enne marocchino ha svoltato per accedere alla pompa di carburante.

Ma nella manovra ha centrato in pieno lo scooterista che viaggiava in direzione opposta in sella al suo motorino Piaggio.

Ad avere la peggio, nell'impatto, è stato il motociclista. L'uomo è stato sbalzato di sella e ha perso i sensi. Le sue condizioni sono parse fin da subito molto gravi. Il ferito è stato soccorso sul posto e stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato, in condizioni gravissime. La prognosi, al momento, è riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire dinamica, cause e responsabilità del sinistro. Dalle prime ricostruzioni sembra, appunto, che alla base dello schianto ci sia una mancata precedenza.