PORDENONE - Da questa mattina alle 9.30 il centro città è colorato e carico di odori e sapori. Sono circa 130 le bancarelle del Mercato europeo che sino a domenica sera renderanno decisamente più vivo e piacevole il centro città.



INAUGURAZIONE

Il Mercato Europeo è organizzato dalla Fiva Confcommercio, la federazione venditori ambulanti, in occasione dei 10 anni della manifestazione nel capoluogo. Oggi si terrà la cerimonia di inaugurazione, alle 19 in piazza XX Settembre alla presenza del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l'onorevole Emanuele Loperfido, il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore al Commercio Elena Ceolin e del presidente della Fiera, Renato Pujatti. Per l'Ascom-Confcommercio parteciperanno il presidente provinciale Fabio Pillon, il direttore Luca Penna e il presidente della Fiva regionale Andrea Maestrello. «Un appuntamento di rilievo per il Friuli occidentale che festeggia questi primi dieci anni, cominciato a Pordenone nel 2012, poi sospeso nell'anno dell'adunata degli Alpini in città e del lockdown dove non è stato possibile organizzarlo ha spiegato Maestrello - Ecco perché abbiamo deciso di celebrare questo traguardo con una vera e propria cerimonia, anche per ringraziare chi in questi anni ha collaborato attivamente e ci ha sostenuti per migliorare e valorizzare la manifestazione con successo».



L'AREA

L'area di occupazione sarà tra piazza XX Settembre, via Cesare Battisti, la parte iniziale di viale Martelli dal teatro Verdi fino all'incrocio con via dei Molini, piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, piazza Risorgimento, viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani. Durante tutto il week end vige l'ordinanza disposta dal sindaco relativamente al divieto di consumo di bevande in lattina e vetro nelle aree interessate dal Mercato europeo. In particolare oggi e domani dalle 9.30 alla mezzanotte e domenica dalle 9.30 alle 21 sarà in vigore il divieto di introduzione, consumo e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine, in vetro o altri simili materiali. L'ordinanza consente la somministrazione se il consumo avviene all'interno dei locali e delle aree esterne del pubblico esercizio e di pertinenza dell'attività, regolarmente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico.



I DIVIETI

Numerosi i divieti di transito e di sosta per favorire la manifestazione. Le stradem ionteressate dai divieti sono piazza XX Settembre, via Cesare Battisti, piazza Cavour, piazzale Ellero dei Mille, viale Trieste, viale Trento, piazza Risorgimento, viale Cossetti, piazzetta dei Domenicani, viale Martelli, tra piazza XX Settembre e via dei Molini. Via Fratelli Bandiera sarà aperta al transito con senso unico di marcia verso viale Dante (retro ex gelateria Artigiana) per consentire l'uscita dal park Dante. Via Santa Caterina, via Cavallotti e via Bertossi rimarranno aperte al traffico. Al fine di ridurre quanto più possibile il disagio, gli automobilisti sono invitati a parcheggiare all'esterno della zona interdetta.



LE PRESENZE

L'amministrazione comunale chiede cortesemente ai cittadini di utilizzare i propri veicoli solo per esigenze urgenti e indifferibili, tenuto conto che è previsto un afflusso di circa 150.000 persone distribuite nei tre giorni di iniziative.



RACCOLTA RIFIUTI

I servizi di raccolta rifiuti esclusivamente nella zona marrone (Centro e Centro Storico) subiranno alcune variazioni per motivi organizzativi. In particolare il servizio di raccolta del cartone non si effettuerà nelle seguenti vie: Molini, Roma, Martelli, Trento, piazza XX Settembre, Santa Caterina, Rovereto, Cossetti, piazzetta dei Domenicani, piazza della Motta, piazza Ellero dei Mille, piazza Costantini, Fratelli Bandiera, Cesare Battisti, Piazzetta Pescheria. Ad esclusione delle vie citate, nella zona marrone la raccolta del cartone è confermata domani. Sabato, invece, non ci saranno le bancarelle del mercato.