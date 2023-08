Scende dall'autobus, attraversa la strada e viene investita da un'auto: in ospedale una donna

PORCIA - Una donna è stata investita da una auto questa mattina a Porcia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Cartiere, subito dopo essere scesa dall'autobus alla vicina fermata. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia Locale e il personale medico infermierstico che ha prestato le prime cure sul posto, in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso. La donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato diverse ferite ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.