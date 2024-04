Esce di strada con la Ktm e cade con violenza sul marciapiede, grave un motociclista di 22 anni

THIENE - Brutto incidente in motocicletta per un 22enne trevigiano oggi pomeriggio, domenica 14 aprile, in provincia di Vicenza. Alle 15:15 il 22enne L.T., in sella alla sua Ktm, mentre percorreva la Valdastico (S.P. 349) in direzione di Vicenza, giunto all'altezza del km. 5,00, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto fuoriuscendo sul proprio lato destro e cadendo prima sulla siepe e poi sul marciapiede. Privo di conoscenza è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata che lo ha trasportato all'ospedale di Vicenza in gravi condizioni. A fare i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia locale del Nordest vicentino.