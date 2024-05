TRIESTE - Nella notte del 9 maggio scorso, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato in via Valdirivo un cittadino marocchino, di 23 anni, senza fissa dimora a Trieste, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e violazione della normativa sugli stranieri.

Cosa è successo

Agenti della Squadra Volante della Questura di Trieste, transitando in via Valdirivo, hanno notato tre ragazzi che alla vista dell'auto di servizio hanno tentato di nascondersi tra le impalcature edili nei pressi del civico 8. Gli agenti, insospettiti, li hanno fermati e identificati. Durante queste fasi uno di loro ha lasciato cadere dalla tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette, che ha poi spinto con un calcio sotto la Volante stessa. I poliziotti hanno notato il gesto e recuperato il pacchetto, vi hanno trovato all'interno e confezionata in 19 dosi pronte per lo spaccio, 10,64 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati. Il giovane è stato perquisito e fotosegnalato assieme agli altri due giovani anch'essi cittadini marocchini senza fissa dimora in città, e quindi arrestato in flagranza di reato e chiuso nella Casa Circondariale «Ernesto Mari». Gli altri due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per violazione della normativa sugli stranieri, in quanto sprovvisti di documenti di identificazione.