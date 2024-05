Papa Francesco, sabato 18 a Verona: pranzo in carcere con detenuti e agenti. Il programma della giornata

VERONA - E' nel nome della giustizia e della pace, che «si baceranno» come recita il Salmo 85, che papa Francesco giunge domani, sabato 18 maggio 2024, a Verona per una visita pastorale annunciata e preparata da tempo della diocesi scaligera. Una promessa, come ha detto il vescovo veronese Domenico Pompili, «in questo tempo dai toni spesso drammatici, in cui si può rischiare di perdere la speranza». Non meno significativa è la tappa che il Pontefice farà alla casa circondariale veronese, nel quartiere Montorio. Un appuntamento ricorrente delle visite di Francesco, che richiama quello del mese scorso alla Giudecca a Venezia, dove visitò il padiglione vaticano della Biennale Arte. Stavolta a Montorio il Papa si fermerà a pranzo, e parlerà con detenuti, agenti e operatori. Dal mese di febbraio, oltre a incontri di carattere spirituale la chiesa di Verona ha affiancato il cammino di preparazione di «Arena di Pace», che domani mattina farà tornare a distanza di 10 anni esponenti del mondo pacifista e nonviolento, impegnati in riflessioni su migrazioni, ambiente, lavoro, economia e finanza, diritti e democrazia e disarmo.

Il programma della visita

Papa Francesco partirà in elicottero dal Vaticano alle 6.30, per atterrare alle 8.00 nel piazzale adiacente lo stadio Bentegodi, dove verrà accolto dal vescovo e dalle autorità civili.