Sappada. Trovato un uomo disteso sulla neve: trasportato con l'elicottero in ospedale in condizioni serie

SAPPADA (UDINE) - A Sappada un uomo è stato trovato disteso sulla neve dopo essere caduto per via di un incidente/malore. È stato preso in carico dal personale medico infermieristico dell'elisoccorso "Falco" del vicino Veneto e trasportato in un ospedale del vicino Veneto dallo stesso velivolo di soccorso in condizioni piuttosto serie. È stata inviata anche l'ambulanza proveniente da Rigolato. Sul posto il soccorso piste.