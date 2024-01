Scialpinista cade nel canalone: con l'elicottero portato in ospedale

TARVISIO - Incidente sulla neve sul Piccolo Mangart, nel Tarvisiano, oggi, 13 gennaio 2024: uno scialpinista circa 40 anni è stato soccorso nel pomeriggio per le ferite riportate nella caduta sulla neve nel canalone del versante nord del Piccolo Mangart, nel territorio del Tarvisiano. A dare l'allarme sono state due persone che erano con lui e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. L'uomo è stato recuperato dall'equipaggio dell'elicottero è trasportato in condizioni piuttosto serie, in volo all'ospedale di Cattinara (Trieste), comunque stabile.

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA