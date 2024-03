MONTEGROTTO (PADOVA) - Verso mezzogiorno di oggi, 24 marzo, il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un'escursionista scivolata in rientro dalla cima del Monte Ceva. La 24enne di Adria, che assieme al padre e a due amiche stava percorrendo il ripido crinale attrezzato che conduce al 'ferro di cavallo' a valle, era caduta riportando un sospetto trauma cranico e una probabile frattura al polso.

Sei soccorritori, tra i quali un infermiere, la hanno raggiunta, stabilizzata e caricata in barella, per poi trasportarla un chilometro e mezzo attrezzando con corde fisse i tratti più difficili. Arrivati sulla strada, l'infortunata è stata trasferita sull'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Schiavonia.