Malore fatale in escursione con la compagna: 60enne crolla sul sentiero

VAL LIONA - Poco prima delle 15 di oggi, 14 gennaio 2024, la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista colto da malore, mentre con la compagna percorreva il sentiero numero 51, in località San Germano dei Berici. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Verona emergenza, che ha sbarcato nelle vicinanze con un verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso. I soccorritori sono subentrati nelle manovre di rianimazione alla compagna, aiutata da una coppia di passaggio nel massaggio cardiaco, senza poter purtroppo far altro che constatare il decesso dell'uomo, E.T. 60 anni di Selvazzano Dentro (PD).