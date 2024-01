«Non mi sento bene», scialpinista di 56 anni muore sul Carega

VICENZA - Uno scialpinista vicentino di 56 anni (M.S.) è morto per un malore nei pressi del rifugio Fraccaroli ad Ala, in Trentino: ha fatto in tempo ad avvisare il compagno di non sentirsi bene, poi si è accasciato sulla neve e non si più ripreso, nonostante il compagno di escursione abbia subito chiamato i soccorsi, tempestivamente arrivati sul posto. In mattinata i due amici erano saliti sul monte Carega e stavano scendendo con gli sci. Il fatto è successo sabato 13 gennaio.