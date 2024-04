Carlos Tevez come sta? Malore e ricovero in ospedale per l'allenatore argentino, le condizioni

Carlos Tevez, ex calciatore della Juventus ed attuale allenatore dell'Indipendiente (campionato argentino) nella giornata di martedi 23 aprile ha accusato un malore ed è stato ricoverato presso l'ospedale di San Isidro per conoscere le cause.

Le condizioni

Carlos Tevez detto l'apache, soffrirebbe di pressione alta ragione per la quale viene sottoposto ciclicamente a test specifici e a controlli. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano Clarin, l'ex calciatore nella prima parte degli esami ha avuto risultati incoraggianti e completerà gli ultimi esami presso un altra struttura prima di potersi ripresentare agli allenamenti della squadra a Villa Dominico.

Il comunicato

In seguito a questo episodio per tranquilizzare anche i tifosi ovviamente preoccupati dalle condizioni del loro allenatore, hanno pubblicato un comunicato intorno alle 22.00 italiane di martedi che le condizioni erano stabili: