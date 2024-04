Choc a Ospedaletto dove ieri si è sparsa velocemente la notizia della morte di Davide Dalla Pria, 32 anni, paracadutista della Folgore. Il militare è stato stroncato da arresto cardiaco improvviso.

Davide Dalla Pria era un guastatore in servizio all’8° reggimento paracadutisti di Legnago. Tantissime le testimonianze di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte dei commilitoni che ne hanno voluto ricordare l’attaccamento alla divisa e al senso di fratellanza che questo corpo ha storicamente. Dalla Pria aveva compiuto 32 anni lo scorso 4 ottobre.

LA TRAGEDIA

La tragedia si è consumata nella caserma di Cecchignola di Roma dove venerdì scorso aveva concluso l’importante corso da guastatore che dura diverse settimane.

Ieri mattina sarebbe dovuto rientrare in caserma a Legnago per prendere servizio con il nuovo incarico. Invece durante la notte si è scoperta la tragedia.

IL RICORDO

«Il collega - raccontano gli amministratori della Facebook “Guastatori paracadutisti Folgore - era nel pieno della sua carriera, tra i più in gamba nel reparto, molto apprezzato da tutti i commilitoni e dai superiori».

Il corso da paracadutista lo aveva invece svolto a Ferrara. E Denis, un collega, lo ricorda così: «Fatto il corso per l’abilitazione al lancio a Ferrara. Davide era un ragazzo dal vero cuore d’oro».

E un altro amico e commilitone: «Difficile dimenticare un ragazzo dal cuore d'oro come lui. Ho avuto il piacere di averti conosciuto e non immaginavo un finale del genere. Riposa in pace».

Grande lo sgomento tra i colleghi: «Ciò che non si vorrebbe mai sentire e mai vedere scritto... Onore a Lui e al servizio che ha sempre amato, come tutti i ragazzi e le ragazze che fanno questo lavoro».



